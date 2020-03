Aiuto compiti e studio a distanza: l'associazione Scuolorando di Cuneo c'è!

L’Associazione Scuolorando si occupa principalmente di doposcuola e di attività e laboratori destinati a bambini e ragazzi. E' nata a Spinetta, frazione dell'Oltregesso, ampliando la sua attività di anno in anno e garantendop un servizio prezioso anche in altre scuole della zona.

“In questo momento, come tutti, anche NOI STIAMO A CASA, ma continuiamo a lavorare e a pensare a tutti i nostri associati e alle loro famiglie, che ci mancano davvero tanto! L’affetto e il calore che riceviamo da loro, durante le nostre attività è indescrivibile ed è ciò che ci sta mancando di più”.

Grazie all’idea dell’amica e collaboratrice Barbara Ghezzi e alla sua disponibilità e a quella dei nostri operatori, l’associazione offre AIUTO COMPITI E STUDIO A DISTANZA.

Se i bambini e i ragazzi (elementari e medie) hanno qualche difficoltà nello svolgimento dei compiti, nella comprensione di esercizi e/o regole, di qualsiasi materia, scrivendo a scuolorando@gmail.com possiamo metterli in contatti con un nostro operatore. La tecnologia ci viene in aiuto, anche attraverso fotografie, video e/o messaggi audio.

“Ricordiamo che tutti gli operatori e gli esperti esterni delle attività laboratoriali, in questo momento non possono svolgere il proprio lavoro con i bambini. Tutti si sono comunque resi disponibili gratuitamente per il servizio di aiuto compiti a distanza e per condividere video e/o attività da poter svolgere tra le mura domestiche”. “Ci rendiamo conto che forse non è molto, ma è ciò che possiamo fare in questo momento così delicato, facendo sentire che siamo vicini, malgrado la distanza fisica e continuando a progettare attività ludiche, artistiche e culturale da proporre con ancora più passione, nel prossimo futuro.”

L’Associazione Scuolorando, tramite i social, ha invitato tutti i suoi associati (e non solo) a pensare a “LA BELLEZZA NELLE PICCOLE COSE”, alle cose belle che abbiamo, alla gioia di stare con chi ci vuole bene, ad osservare ciò che la natura ci offre ogni giorno e a fermarci a guardare il cielo, fantasticando di viaggi immaginari.

Tutto questo, chi vorrà, potrà mandarlo alla mail scuolorando@scuolorando.it con il nome dell’autore e un eventuale commento e/o titolo. Non è necessario avere doti particolari, ognuno può vedere “La Bellezza nelle piccole cose” con ciò che più gli è congeniale: disegno, fotografia, pensieri, video, etc.

“Abbiamo già ricevuto tanta Bellezza e ci piacerebbe continuare a riceverne altra. E’ solo un modo per cercare di stare vicino ai “nostri” bambini, ai “nostri” ragazzi e alle loro famiglie, non è sicuramente come stare insieme a loro, ma è ciò che possiamo fare ora.”

“Condividiamo con piacere le Vostre idee che ci arriveranno ancora, perché ora più che mai abbiamo bisogno di quella Bellezza che si cela nelle piccole cose quotidiane”.