A Marene torna ad aggravarsi l'emergenza Coronavirus: due nuovi decessi di pazienti positivi al Covid-19 e un nuovo contagio

Purtroppo due nuovi decessi a Marene annunciati tramite video dalla sindaca Roberta Barbero. Si tratta di due uomini di 72 e 74 anni, originari di Mondovì e Pinerolo.

“Siamo vicini alle famiglie - spiega la prima cittadina - ricordo che non suoneranno campane e non saranno appesi i manifesti, la sepoltura al cimitero sarà aperta a solo due componenti per famiglia. Invito tutti quindi a restare a casa”.

A queste due morti si aggiunge purtroppo anche l’esito di un altro tampone positivo al Covid-19, portando i numero di contagiati della città a 22.

La sindaca ha inoltre ricordato ai cittadini che nonostante le notizie che circolano sui social il Comune non ha mascherine da distribuire, una scelta dovuta anche per disincentivare il più possibile le uscite. “Le mascherine che avevamo le abbiamo date alle case di riposo perché abbiamo l’obbligo di fornire i dispositivi prima di tuto a enti come le case di riposo. Altre ne sono state date ai commercianti che sono dietro ai banchi e che servono alle nostre necessità per cui ci sembra doveroso fornirle. Non le acquisteremo per la popolazione perché crediamo che incentivi all’uscita. I Dpcm sono chiari e ci invitano a restare a casa se non per lavoro o per motivi urgenti”.

Infine la sindaca ha specificato i nuovi orari degli Uffici Postali: aperti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.45. Le pensioni saranno distribuite il 27 marzo per pensionati con cognome dalla lettera A fino alla D, il 30 marzo dalla lettera E alla lettera O, il 1 aprile dalla lettera P alla Z.