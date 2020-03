Alle 12 di oggi tutto il mondo recita il Padre Nostro insieme a Papa Francesco

La richiesta era giunta dal Santo Padre, Papa Francesco, durante l'Angelus domenicale: "Mercoledì 25 marzo alle ore 12 diciamo tutti insieme il Padre Nostro come se fossimo una grande comunità. L’umanità trema per la minaccia della pandemia, per questo invito tutti i Capi delle Chiese e i leader di tutte le Comunità cristiane, insieme a tutti i cristiani delle varie confessioni, a invocare l’Altissimo, Dio Onnipotente. Possa il Signore ascoltare la preghiera unanime di tutti i suoi discepoli che si preparano a celebrare la vittoria di Cristo Risorto. La preghiera del Santo Rosario, la preghiera del Padre Nostro: si innalzino a Dio la preghiera di questa umanità piegata dall’epidemia, perché Dio Onnipotente la ascolti e la libera"

Per tutti coloro che sono in casa, in ospedale o in quarantena, sarà possibile pregare insieme a Papa Francesco il Padre Nostro alle ore 12, grazie alla diretta di TV2000, in radio da InBlu Radio, e in diretta streaming su Vatican News.it, Avvenire.it e Agensir.it