BNI - Capitolo La Granda di Cuneo dona 2500 euro all’Ospedale di Cuneo

Il gruppo di imprenditori inscritti al BNI - Capitolo La Granda di Cuneo, saputa l’iniziativa di raccolta fondi per l’acquisto di mascherine da parte del Lions Club Busca e Valli si è subito unito a questo gesto per rafforzare la fornitura.

Il nostro contribuito di 2500 euro ha reso possibile anche l’acquisto di un’importante Sonda ecografica STACK per il reparto di terapia intensiva. Il nostro gruppo è vicino al personale dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle., sempre in prima linea, in questo difficile momento.