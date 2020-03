Bra, l'ABET ferma l'attività a partire da lunedì 30 marzo: "Intenzione è riprendere da martedì 14 aprile"

credo non sia necessaria alcuna spiegazione ulteriore sulle difficoltà che tutti noi stiamo affrontando in questi momenti così straordinari, difficili ed imprevedibili.

L'ABET Laminati grazie alla dedizione, alla generosità ed all'impegno di tutti i dipendenti e partners, è riuscita sino ad ora a mantenere la produzione a livelli accettabili, nel pieno rispetto di ogni disposizione atta a tutelare la salute dei nostri lavoratori. Purtroppo, però, la maggior parte dei nostri clienti ha sospeso la produzione e viene quindi a mancare non solo il normale flusso degli ordini, ma anche la possibilità per noi di consegnare la merce già pronta.

Abbiamo pertanto deciso di sospendere la nostra attività industriale a partire da lunedì 30 marzo, mantenendo comunque operativo il servizio alla clientela (in modalità “smart working") e garantendo le consegne di tutto quel materiale già disponibile a magazzino a copertura sia degli ordini già confermati sia di eventuali urgenze emergenti.

La nostra intenzione, compatibilmente con le disposizioni governative e con il senso di responsabilità nei confronti della collettività che da sempre contraddistingue il nostro operato, è di riaprire il prima possibile; ma in questo momento non siamo in grado di indicare delle date certe.