C’è un primo contagio da Covid-19 a Martiniana Po: è ricoverato in ospedale

Primo caso di contagio da Covid-19 a Martiniana Po.

La conferma arriva dal Comune: il sindaco Bruno Allasia, “in qualità di Autorità sanitaria locale”, ha reso noto che “in data odierna (25 marzo: ndr) è stato segnalato dall’Asl Cn1, il primo caso di soggetto residente in Martiniana Po, attualmente ricoverato in ospedale”.

Allasia, anche a nome “dell’intera Amministrazione comunale” ha rivolto al concittadino positivo al Covid-19 gli auguri di una pronta guarigione.

Ricordo inoltre a tutti i martinianesi che ringrazio anticipatamente, l’assoluta necessità di rispettare scrupolosamente le norme dei decreti ministeriali già divulgati”.

Il primo cittadino ha rivolto anche un pensiero di gratitudine a “operatori sanitari, le Forze di Polizia, dipendenti Comunali, volontari della Protezione Civile e tutti coloro che, a vario titolo, stanno collaborando con il loro impegno quotidiano al superamento di questo periodo di emergenza nazionale”.