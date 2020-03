Coronavirus: primo caso positivo a Villar San Costanzo

Primo caso di positività al Covid-19 nel comune di Villar San Costanzo e conseguente misura di isolamento domiciliare fiduciario per altre sei.

Secondo quanto comunicato dall'amministrazione comunale la persona risultata positiva al tampone si trova ricoverata in ospedale e in buone condizioni.

"Cogliamo l’occasione per rimarcare che è con orgoglio che guardiamo al senso di responsabilità e collaborazione di tutti voi, cari concittadini, nel seguire le direttive impartite dalle autorità nazionali e regionali - sottolinea il comunicato del sindaco Gianfranco Ellena - . Invitiamo pertanto tutti a proseguire sulla strada intrapresa, ricordando che in questo difficile momento il bene di tutti passa attraverso la decisione dei singoli di non contravvenire alle regole, di essere convinti nell’affermare #IO RESTO A CASA!"