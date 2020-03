Cuneo, il Centro Operativo Comunale si appella ai cittadini: "Fondamentale continuare a presta attenzione alle restrizioni contro il contagio"

Gli ultimi dati sull’emergenza in città, così come sottolineato nei giorni scorsi, confermano che è fondamentale continuare a prestare la massima attenzione alle disposizioni per il contenimento del contagio. Il Centro Operativo Comunale della città di Cuneo - riunitosi oggi (mercoledì 25 marzo) - ritiene quindi necessario ribadire che è vietato trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Per qualsiasi informazione non sanitaria, dubbi sulle disposizioni, richieste, segnalazioni, è attivo il numero unico 0171.44.44.44, operativo tutti i giorni dalle 9 alle 18. A questo numero rispondono operatori del Comune in grado di fornirvi tutti i chiarimenti necessari e di prendersi in carico eventuali richieste specifiche.

Per limitare il più possibile gli assembramenti negli Uffici Postali, ricordiamo che da domani (giovedì 26 marzo) Poste Italiane partirà con il pagamento anticipato delle pensioni di aprile. Il ritiro dovrà essere effettuato rispettando un calendario scaglionato per iniziale del cognome consultabile sul sito www.poste.it (in caso di necessità rivolgersi al numero unico del Comune tel. 0171.44.44.44). Presso tutti gli uffici saranno presenti volontari della Protezione Civile che si occuperanno di regolamentare gli ingressi in sicurezza.

Per chi deve necessariamente spostarsi, si segnala che in questi giorni il servizio di trasporto pubblico funziona con orari ridotti, ma è attivo il servizio a chiamata dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18 (previa prenotazione il giorno precedente l’utilizzo chiamando il numero 800-33817 oppure 0171-348131).