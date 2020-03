Da Fondazione Crt tre nuove ambulanze per il cuneese per affrontare l'emergenza Covid-19

Grazie al contributo straordinario di Fondazione CRT, tre nuove ambulanze completamente attrezzate saranno destinate alla provincia di Cuneo per fronteggiare l’emergenza sanitaria Coronavirus. Le ambulanze, che andranno ad affiancare e, man mano, a sostituire quelle che presto potrebbero risultare logorate, sono state richieste dalla Croce Verde Saluzzo, Croce Rossa Italiana Cuneo e Croce Rossa Italiana Mondovì. Inoltre, sempre al territorio del cuneese saranno destinati mezzi per la Protezione civile, materiali urgenti e attrezzature per gli ospedali.





“Questo primo pacchetto di aiuti concreti della Fondazione CRT è frutto dell'ascolto e della condivisione con la Regione Piemonte, l'unità di Crisi della Protezione civile, il mondo del volontariato organizzato, con cui abbiamo unito le forze per affrontare la più grave crisi sanitaria di questo millennio", dichiarano il Presidente di Fondazione CRT Giovanni Quaglia e il Segretario Generale di Fondazione CRT Massimo Lapucci.





Complessivamente, la Fondazione CRT ha destinato finora 3 milioni di euro per far entrare in servizio in Piemonte e Valle d'Aosta 17 nuove ambulanze, di cui 3 di biocontenimento e 2 automediche per le centrali operative del 118 regionale e per il servizio di maxi emergenza, oltre a 30 mezzi per la Protezione civile. Le risorse della Fondazione CRT saranno destinate anche all’acquisto e fornitura di materiali urgenti e attrezzature da destinare agli ospedali, in particolare ventilatori polmonari, letti per la terapia intensiva, mascherine.



Per favorire l'arrivo sul territorio di materiali di difficile reperibilità in Italia, Fondazione CRT ha messo a frutto anche il proprio capitale di relazioni internazionali, attivando corridoi filantropici aperti, in particolare, in Europa e con il mondo delle fondazioni cinesi.