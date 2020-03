Emergenza Coronavirus: già raccolti 60mila euro a favore dell'ospedale di Mondovì

Combattere tutti uniti per un comune obiettivo: sconfiggere il Coronavirus e riguadagnare, a piccoli passi, la libertà. La solidarietà continua a veleggiare in queste settimane sul campo di una delle battaglie più difficili di sempre della storia dell'umanità, con tanti esempi provenienti dal Monregalese, da dove giunge notizia che, in pochi giorni, la raccolta fondi dell'associazione ASSO in favore dell'ospedale "Regina Montis Regalis" ha raggiunto la somma di 60mila euro.