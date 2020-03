Emergenza Covid, in Piemonte sette nuovi pazienti guariti: tra loro, una 45enne della provincia di Cuneo

Sono 6.193 le persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte: 956 in provincia di Alessandria, 269 in provincia di Asti, 336 in provincia di Biella, 457 in provincia di Cuneo (di cui 332 nel territorio dell'ASL Cn1, oltre a 968 in quarantena), 541 in provincia di Novara, 2.902 in provincia di Torino, 315 in provincia di Vercelli, 248 nel Verbano-Cusio-Ossola, 57 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 112 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.