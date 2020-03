Frabosa Soprana: il sindaco conferma il primo caso di Coronavirus

La comunicazione è giunta pochi minuti fa: a Frabosa Soprana si segnala il primo caso di positività al Coronavirus.

Ad annunciarlo è stata Iole Caramello, sindaco del Comune alpino, che ha riferito che "la persona è da tempo ospedalizzata a Cuneo".

Il primo cittadino frabosano, ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, invita ulteriormente la popolazione presente sul territorio "ad osservare scrupolosamente tutte le misure di comportamento da adottare e a non uscire di casa, se non per motivi estremamente necessari e comprovati, pena gravissime sanzioni".