"Grazie per la generosità che ci sta travolgendo": il videomessaggio dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo

"Grazie dal nostro Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo a tutti coloro che in questi giorni difficili ci hanno sostenuto con donazioni di materiali che hanno consentito di far lavorare tutti sanitari in estrema sicurezza.

Grazie ai dispositivi di protezione personale arrivati dalla Regione Piemonte, ma grazie anche a privati, aziende enti, associazioni, commercianti e artigiani che ci hanno fatto queste donazioni!"

Ecco il video messaggio di ringraziamenti dal personale dell'ospedale del capoluogo: