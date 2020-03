In memoria di Domenico Marabotto una donazione all'Asl Cn1

L’Ufficio di Presidenza della Sezione Luigi Pellin di Cuneo dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, in considerazione del particolare momento di criticità che sta vivendo l’intero paese, per non dire tutto il mondo, dopo attenta riflessione e confronto “telematico” tra i propri componenti, ritiene opportuno adottare l’iniziativa di seguito specificata.

Dal momento che le avverse circostanze impediscono di programmare a breve e medio termine l’evento sportivo previsto, tra i festeggiamenti dei 50 anni di fondazione della sezione, in ricordo e memoria del Presidente Onorario Domenico Marabotto nel primo anno dalla sua scomparsa, si è deciso di devolvere la somma destinata per la manifestazione come atto di solidarietà verso chi si adopera assiduamente per contrastare e debellare il Virus COVID-19 che sta mettendo in crisi l’intera nazione.