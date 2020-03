Lo dice anche Trump: "I soldi direttamente ai cittadini"

" I soldi direttamente ai cittadini ". Parliamo degli aiuti finanziari che i governi occidentali, al di qua e soprattutto al di là dell'oceano Atlantico, stanno approvando per aiutare famiglie e imprese, costrette alla quarantena e al blocco delle attività, a gestire in maniera socialmente sostenibile una purtroppo non breve transizione.

A tagliare per primo il traguardo in questa direzione è il gruppo di testa angloamericano, con il Premier britannico Boris Johnson e il Presidente statunitense Donald Trump, fautori della linea di azione dell'helicopter money: in pratica, aiuti immediati alle persone come fossero le banconote lanciate dall'elicottero teorizzato dal grande economista Milton Friedman. E rilanciato, a inizio settimana, dalle previsioni e dagli auspici del Banchiere europeo e mondiale delle Casse di risparmio Beppe Ghisolfi, che nello scorso mese di ottobre ebbe modo di essere ricevuto dallo stesso Trump in occasione di un ricevimento da questi indetto alla Casa Bianca di Washington in onore dell'Italia.