Roccaforte Mondovì: salgono a 4 i positivi al Coronavirus

"Per una persona - ha aggiunto il primo cittadino - è stato disposto l'isolamento domiciliare fiduciario per esigenze di profilassi" .

Bongiovanni ha inoltre rinnovato l'appello "alla massima cautela. Non uscite di casa se non per motivi di reale necessità: è l'unico modo per tutelare voi stessi, la vostra famiglia e le persone più fragili. Per chi ha difficoltà a fare la spesa è possibile la consegna a domicilio da parte dei negozi e della Croce Rossa".