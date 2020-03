Saluzzo: posticipati i termini del bando per l'assegnazione di alloggi

Secondo il bando di concorso in corso di pubblicazione, le domande di partecipazione per l’assegnazione in locazione di alloggi, con sottoscrizione di contratti concordati, dovevano pervenire al Comune di Saluzzo entro le ore 12 del giorno 2 aprile 2020.

Viste le disposizioni organizzative in seguito ai vari D.P.C.M. emanati, volti a prevenire la diffusionedell’epidemia da COVID-19, il termine di presentazione delle domande di partecipazione è stato posticipato a giovedì 16 aprile 2020, entro le ore 12.