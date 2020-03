Savigliano: la Consulta Giovani raccoglie oltre 21 mila euro per la terapia sub-intensiva

La Raccolta fondi destinata all'Asl Cn1 per la gestione dell'emergenza Coronavirus organizzata dalla Consulta Giovani ha raccolto più di 21.000 euro con 384 donatori diversi.

"A tutti loro va il nostro più sentito grazie - scrivono dalla Consulta -. Abbiamo deciso di chiudere la nostra raccolta fondi per poter destinare il prima possibile i soldi raccolti all'ASL CN1. Ma non ci fermiamo qui, perché l'emergenza purtroppo continua. Vi invitiamo ad aderire alla raccolta fondi organizzata da Amici dell'ospedale, per l'acquisto di macchinari e materiale utile in questi giorni difficili".

I fondi raccolti finora dalla Consulta andranno a supportare nello specifico la terapia sub-intensiva dell'ospedale di Savigliano.

Per donare:

Amici dell'ospedale (Savigliano)

IBAN: IT39M0630546851000010142521