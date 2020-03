Serralunga d'Alba: la Pro Loco annulla l'evento "Pasquetta nelle frazioni "

A causa dell'attuale emergenza sanitaria e di tutte le problematiche che essa comporta, la Pro Loco di Serralunga D'Alba, ha deciso di annullare la manifestazione Pasquetta nelle frazioni in programma Lunedì 13 aprile.

L’organizzazione della Pasquetta comporta lavori da mesi e grandi sforzi da parte della nostra piccola associazione ma è fondamentale garantire la sicurezza di tutti.

Tutto il budget che la nostra associazione avrebbe investito per organizzare l’evento, 3.000 euro, è stato donato all’ASL CN2 per far fronte all’emergenza COVID-19.

"E’ una scelta più che mai doverosa - spiega Claudio Boasso dell'Associazione turistica Pro Loco di Serralunga D'Alba - in un momento così drammatico, con la speranza che si possa tornare presto ad una seppur lenta, ma graduale normalità. L’augurio è quello di rivederVi presto tutti quanti festeggiando nei prossimi eventi estivi, ma per il momento dobbiamo essere forti e superare insieme questa emergenza".

