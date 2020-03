Alberi da frutto ghiacciati nelle campagne cuneesi? Un sistema per evitare i danni da gelo

Alberi da frutto ghiacciati? Hanno destato curiosità quelli visibili dalla strada verso Cuneo, in località San Benigno. Tanto che in molti ce lo hanno segnalato. E qualcuno ha anche scattato delle foto. Tra loro Oliver Migliore, che ci ha inviato queste immagini.

Se non si è del mestiere è difficile sapere che non si tratta di un fenomeno naturale. Anzi, è del tutto umano. Si tratta, infatti, di uno dei sistemi più efficaci per evitare danni da gelo.

Quando inizia ad abbassarsi la temperatura, viene attivato un sistema di irrigazione a pioggia: si spara acqua sulle piante per molte ore consecutive. Con il freddo l'acqua passa dallo stato liquido a quello solido. Ghiaccia. Mantenendo la temperatura sullo 0 ed evitando che si vada al di sotto, siriesce ad evitare che gemme e fiori gelino.