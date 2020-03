Aperte le iscrizioni per GrandUp! 12 giorni di accompagnamento e coprogettazione tra Cuneo, Alba e Monsovì

La Fondazione CRC, con il supporto tecnico di SocialFare, lancia la call GrandUp! Imprese: 12 giornate di accompagnamento e co-progettazione – articolate in tre percorsi paralleli a Cuneo, Alba e Mondovì, tra giugno 2020 e gennaio 2021 − per sviluppare progetti innovativi di imprenditorialità a impatto sociale.



L’iniziativa, promossa in collegamento con il progetto GrandUp! Generiamo impatto sociale, si rivolge ad associazioni, cooperative e imprese sociali e team informali con un’idea o una soluzione innovativa in grado di rispondere a una sfida sociale rilevante per la provincia di Cuneo, a partire da 6 macro temi individuati:



Salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente



Lavoro, impresa, innovazione e sviluppo sostenibile



Crescita educativa e culturale



Promozione del territorio e apertura al mondo



Benessere della comunità



Opportunità per i giovani



GrandUp! Imprese, che vedrà la partecipazione di esperti di innovazione e impatto sociale, ha l’obiettivo di rafforzare e sviluppare le competenze progettuali dei partecipanti: al termine del percorso i team avranno l’opportunità di presentare la proposta a un gruppo di investitori durante l’Opportunity Day e le migliori idee potranno essere selezionate per il programma di accelerazione Foundamenta, gestito da SocialFare.



Il form per presentare le candidature e il programma di dettaglio di GrandUp Imprese sono a disposizione sul sito http://www.grandup.org/ : è possibile candidarsi entro il 20 aprile.



“GrandUp! Imprese ripropone un percorso che già due anni fa ha portato alla nascita e alla crescita di idee innovative e d’impatto, in grado di rispondere a sfide sociali emerse delle nostre comunità” aggiunge Giandomenico Genta, presidente della Fondazione CRC. “In un periodo in cui siamo chiamati ad affrontare una situazione inedita, trovando soluzioni in grado di dare risposta alla crisi provocata dal Coronavirus,











l’innovazione sociale può sicuramente rappresentare una leva importante, soprattutto in un’ottica di medio e lungo periodo”.





GrandUp! Imprese è una delle azioni realizzate nel quadro del programma GrandUp! Generiamo impatto sociale, promosso da Fondazione CRC e Camera di Commercio di Cuneo − in collaborazione con il CISeM (Comitato per l'imprenditorialità sociale e il microcredito) e con il supporto tecnico di SocialFare | Centro per l’innovazione sociale – con l’obiettivo di rendere la provincia di Cuneo un territorio ideale per lo sviluppo di imprese a impatto sociale.