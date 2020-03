Per la prima volta la Giunta fossanese si è incontrata in videoconferenza su Skype

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 26 marzo la prima seduta giunta comunale di Fossano a distanza; dal palazzo Comunale il Sindaco Dario Tallone, il Vicesindaco Giacomo Pellegrino e il Segretario Generale si sono collegati con gli assessori tramite skype.

"Ci siamo attivati fin da subito per potenziare il lavoro a distanza dei nostri dipendenti comunali - commenta il sindaco Dario Tallone - ad oggi infatti abbiamo già attivato una quarantina di postazioni per lo smart-working da casa e siamo pronti ad attivarne altre nel momento in cui questa situazione di emergenza venisse prorogata. Inoltre già la scorsa settimana ho dato mandato alla Presidente del Consiglio Comunale di attivarsi affinché si possa procedere in tempi brevi alla convocazione della prima seduta in streaming dell'assemblea che si svolgerà la prossima settimana".