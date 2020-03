Incidente tra Ceva e Niella Tanaro sulla A6: due vetture coinvolte e un ferito non grave

Incidente stradale poco dopo le 16 sull'autostrada A6, al km 76 in direzione nord, tra Ceva e Niella Tanaro.

Due le vetture coinvolte, che si sono tamponate. Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale di Mondovì per accertamenti, anche se non risulterebbe in condizioni preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ceva, i sanitari, la Polizia Stradale e gli ausiliari del traffico, che hanno provveduto a ripristinare le condizioni di sicurezza del tratto interessato dal sinistro.