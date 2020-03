A Cuneo Martini Carni consegna a domicilio

La macelleria Martini di Cuneo (Piazza Europa 3) ha attivato il servizio di consegna a domicilio gratuita chiamando uno dei seguenti numero 0171-070630 e 348-0085225. Le consegne verranno evase il giorno successivo all’ordine dalle ore 13.00 alle 15.30 ed interesseranno tutte le persone che abitano a Cuneo e nelle frazioni Borgo San Giuseppe e San Rocco Castagnaretta.

I prodotti della macelleria Martini di Cuneo vengono venduti monoporzionati e sottovuoto per garantire il minimo degli sprechi e la massima durata di conservazione in frigorifero.

Di seguito le principali selezioni che si possono ordinare:

la carne unica Martini

gli hamburgher

la battuta al coltello

il filetto

la tagliata

la costata

la scaloppina

il bollito misto

l’arrosto

le nostre polpette fresche

i pataburgher



Oltre alla carne si potranno acquistare i bocconcini di Marco Martini: piatti già pronti da mangiare semplicemente scaldandoli in micro-onde o in padella.

Le ricette sono preparate al naturale con la nostra carne e sole verdure locali cotte a bassa temperatura, monoporzionate e messe sotto vuoto in vaschetta. Il risultato è un piatto pronto monoporzionato (da 1 o da 2 persone) da scaldare 90 secondi in micro-onde e da gustare.

I prodotti più richiesti dai nostri clienti sono:

l’arrosto di vitella

lo spezzatino

le costine di vitella in salsa BBQ

la tagliata di pollo cotta a bassa temperatura

In aggiunta a quanto sopra descritto, la macelleria Martini di Cuneo, è fornita di

le uova bio

la pasta fresca o secca Michelis

i grissini Michelis

le melighe di Mondovì

olio extra vergine taggiasco dell’azienda Bianchi Carenzo

La qualità della carne della macelleria Martini di Cuneo è data dal controllo totale della filiera, partendo dall’allevamento in si selezioniamo le migliori vitelle di Fassona e di cui si controlla il mangiare, per ottenere alla fine della lavorazione una carne che definiamo “Unica”.

I locali di laboratorio vengono giornalmente sanificati con l’ozono, l’elemento più efficace, naturale e sicuro nei trattamenti di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione ambientale, senza alcun rilascio di residui chimici o tossici.

Tutto per garantire al cliente un prodotto 100% sicuro, naturale e che rispecchi i massimi criteri di qualità.





Orario:

dal martedì al sabato

Mattino 9.15 – 13.00 e pomeriggio 16.00 – 19.30









Martini Carni dal 1929

trova a Cuneo in Piazza Europa 3

Telefono 0171-070630 e 348-0085225.

E-mail: mimi.martini62@gmail.com