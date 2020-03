Bramardi porta la dolcezza della Pasqua a casa vostra!

Quest’anno sarà una Pasqua particolare, ma non dobbiamo rinunciare alla dolcezza dei prodotti legati a questa festività.

La Bramardi ha attivato un servizio di consegna a domicilio in zona Cuneo, Cervasca e dintorni delle specialità Pasquali e non solo in attesa di nuove misure del Governo e eventuali sviluppi. Potrete far recapitare a casa vostra o dei vostri cari un dolce pensiero che porterà un po’ di allegria.

Sulle pagine social Facebook e Istagram di Bramardi e sul sito www.bramardicioccolato.it potrete trovare tutte le nostre proposte.

I prodotti si possono acquistare direttamente on-line o telefonando al numero 0171-85021 o scrivendo una mail a direzione@bramardicioccolato.it.

Per la consegna gratuita si richiede un ordine minimo di 20 euro.

Oltre alle immancabili uova di cioccolato e alla colomba potrete scegliere di farvi recapitare anche il pane forno a legna e gli immancabili cuneesi Bramardi.





Di seguito l’elenco di alcuni prodotti che è possibile ordinare

Uova artigianali realizzate e incartate a mano disponibili latte o fondente:

250 g  10 euro

450 g  16 euro

750 g  26 euro

Colomba cioccolato o classica incartata 13 euro

Ovetti artigianali di cioccolato fondente o al latte

Sacchetto 200 gr 5 euro

Borsetta ovetti misti h. 14 cm 8 euro (disponibile in diverse versioni)

Pulcino 500 g h.20 cm circa 20 euro

Uova dipinte a mano 500 gr 21 cm circa 25 euro





