FARE SQUADRA: al via l'inchiesta sul piccola-media industria, artigianato e servizi. Partecipa anche tu!

FARE SQUADRA è la nostra iniziativa per capire le condizioni senza filtri della nostra provincia e poter insieme costruire dei progetti da presentare a Istituzioni, Politici e Stakeholder locali, regionali e nazionali.

La prima inchiesta sul Commercio e Turismo ha dato un risultato importante: 1454 questionari compilati, la maggiorparte in modo scrupoloso con oltre 100 persone che hanno lasciato i loro recapiti per essere coinvolti. Grazie per la partecipazione così numerosa che denota come il tessuto turistico abbia interpretato in modo serio l'inchiesta.I risultati sono in fase di elaborazione e troveranno ampio spazio in un nostro reportage.

Il 26 - 27 - 28 marzo proponiamo l'indagine sul Mondo Economico, decicato ai piccole - medie imprese, artigiani, consulenti, liberi professionisti, agenti ecc.

Una nuova rilevazione per poter avere la fotografia economica della nostra provincia.

Il 29 - 30 marzo proporreno poi l'inchiesta per i settori Agricolo (fiori, orticoltura e piante) e Agroalimentare (olio, vino ecc) e 31 marzo - 1 aprile Sportivo (Società dilettantistiche, palestre, istruttori, ecc) nonchè 2 - 3 aprile per i tutti i lavoratori dipendenti (settore pubblico e privato)

PARTECIPA ALL'INCHIESTA SU PICCOLE - MEDIE IMPRESE ARTIGIANANO E SERVIZI CLICCANDO QUI