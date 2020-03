Fattura in regime forfettario: incentivi fattura elettronica

Per i titolari di partita Iva a regime forfettario la fattura elettronica non è obbligatoria, ma con i nuovi incentivi e normative introdotte nella Legge di Bilancio 2020, l’adesione alla fatturazione elettronica per i forfettari è vantaggiosa.



Come ogni anno, anche il regime forfettario 2020 è stato stravolto da cambiamenti di requisiti e limiti per l’accesso alla tassazione ridotta. La Legge di Bilancio 2020 lascia liberi i forfettari di scegliere se aderire o meno alla fatturazione elettronica, ma dona incentivi a chi applicherà la fattura elettronica e abbandona la fattura cartacea.

L’obiettivo primario della fattura elettronica, dal 1° gennaio 2020, è contrastare l’evasione fiscale e rendere trasparenti le transazioni commerciali. I software per la fatturazione elettronica dispongono di diverse funzionalità dedicate alle imprese e ai liberi professionisti, come i software per fattura in regime forfettario .



La Legge di Bilancio 2020 stabilisce che, per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento si riduce ad un solo anno, passando quindi da 5 a 4 anni.

Fattura in regime forfettario: perché è necessario aderire

L’obbligo di fatturazione elettronica entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, sia per per le operazioni B2B che per le operazioni B2C ha portato le imprese ad una corsa verso la digitalizzazione dei documenti e delle pratiche amministrative.



L’adesione facoltativa alla fattura elettronica da parte dei titolari di partita Iva a regime forfettario, con il passare dei mesi, è diventata una scelta naturale che risolve problemi di natura pratica. Molte imprese lavorano esclusivamente con collaboratori che possono inviare fatture elettroniche, per velocizzare e semplificare le pratiche di pagamento, fatturazione e conservazione dei documenti.

Fattura elettronica: come funziona



La fattura elettronica è un documento informatico emesso in formato XML e trasmesso attraverso diversi canali di trasmissione che inviano la fattura per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI), che a sua volta verifica il documento e lo recapita al destinatario.

L’e-fattura può essere ordinaria, semplificata e fattura PA . Deve contenere elementi fiscali rilevanti, come descritto nell’art. 21 e 21bis del DPR 633/72, dati anagrafici e dati relativi all’operazione effettuata.

Elementi della fattura elettronica per regime forfettario





Una fattura elettronica è composta da:

Dati anagrafici personali;

Dati anagrafici cliente;

Numero del documento ;

Data di emissione;

Importo per beni/servizi;

Quantità dei prodotti;

Aliquota Iva applicata ;

Esenzioni con relativa norma di legge.

In tutte le fatture è possibile compilare ulteriori campi, in base alle necessità legate alla propria situazione fiscale: un titolare di partita Iva a regime forfettario deve necessariamente modificare il campo dell’aliquota Iva applicata inserendo il codice relativo al suddetto regime che, in alcuni software è segnalato come RF. Il cambio dell’aliquota Iva applicata è importante per effettuare una fattura corretta.



Un secondo elemento da inserire in fattura in regime forfettario è la rivalsa INPS al 4%, obbligatoria, anch’essa può essere inserita attraverso un codice che, in alcuni software gestionali di fatturazione elettronica è denominato #RI.