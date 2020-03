Al tempo del #iorestoacasa, anche oggi magri domani con la torta di zucchini in pasta sfoglia

Alessandro Borghese, scansati! La sfida a colpi di ristoranti casalinghi questa volta sale di livello. Ai tempi del #iorestoacasa abbiamo scoperto chef provetti capaci di preparare piatti pazzeschi. È il caso di Maria Milazzo , consigliere comunale di Bra, che si diletta in maniera disinvolta tra pentole e fornelli, per la gioia di tutta la famiglia.

Oggi ci presenta una ricetta gustosa e raffinata, prendete nota: “Per preparare la torta di zucchini in pasta sfoglia, foderate una teglia quadrata con la pasta sfoglia, affettate 5 zucchini chiari sottilmente e adagiateli sulla sfoglia. Aggiungete una spolverata di formaggio Parmigiano, un sottile strato di pan grattato e qualche fiocchetto di burro, salate e pepate quanto basta. Continuate così per altri 3 strati, avendo cura di cambiare senso di deposizione agli zucchini. Cospargete l’ultimo strato oltre che con Parmigiano, pan grattato e fiocchetti di burro, con 30 cc di latte (corrispondono a 3 cucchiai). Ripiegate i bordi della sfoglia e mettete in forno preriscaldato a 200° per i primi 10 minuti, abbassate a 180° per il restante tempo, in totale 35 minuti”.