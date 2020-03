Coronavirus, Medical Line Consulting propone servizio di telemedicina con app integrata per monitorare da remoto i pazienti in quarantena

Facilitare il monitoraggio in remoto dei soggetti in sorveglianza attiva e isolamento fiduciario che hanno contratto l’infezione da Coronavirus. Con questo intento la Medical Line Consulting propone la gestione del paziente in service attraverso la propria centrale operativa basata su una piattaforma di telemedicina cui è integrata l’app Adilife C-19, in uso al paziente. La piattaforma è fornita da Adilife, partner tecnologico della MLC.

Gli operatori sanitari della MLC avranno il compito di monitorare i dati che arriveranno direttamente dai pazienti tramite app e svolgeranno attività di recall nei confronti di tutti i soggetti che presenteranno uno scostamento anomalo dei parametri soglia definiti dalla ASL, per valutarne possibili errori di misurazione.

Temperatura, frequenza cardiaca, saturazione d'ossigeno, pressione arteriosa saranno tenuti tutti sotto controllo in tempo reale.

L’operatore della MLC – assegnato al paziente per patologia o area geografica - farà da filtro per tutte le situazioni ritenute “anomale” e attiverà il warning verso l’operatore sanitario di competenza indicato dalla ASL. Il servizio sarà svolto da infermieri h 24x7.

“Grazie alla competenza di centinaia di medici e operatori sanitati liberi professionisti e al nostro servizio di telemedicina - spiega l’amministratore unico di MLC, Lorenzo Bartoletti – la MLC è in grado di seguire direttamente i pazienti in isolamento e in sorveglianza domiciliare”.

“Si potrebbe pensare - continua Bartoletti - che con il monitoraggio in remoto il rapporto fra la persona e i sanitari cambi o si annulli. Ma non è così. Quasi tutti pazienti monitorati si sentono presi in carico tramite un percorso che li accompagna nelle fasi della malattia. Il rapporto è rafforzato perché la persona sa da chi è seguita ed ha dei riferimenti concreti”.

“Contro il Covid-19 – conclude l’amministratore unico della MLC – possiamo vincere, lavorando tutti insieme, pubblico e privato, per l’unico bene comune: il paziente”.

Medical Line Consulting

Il Gruppo MLC, costituito dalla Medical Line Consulting srl e dalla Medical Line Consulting Ambulatori srl, è presente dal 2008 su tutto il territorio nazionale e lavora al fianco delle strutture sanitarie e di tutti quei soggetti impegnati nel mondo della salute. Il Gruppo ha come mission quello di fornire prestazioni sanitarie che mettano al centro il paziente in un contesto di massima professionalità medica con dotazioni tecnologiche all’avanguardia.

La Medical Line Consulting srl è attiva nell’ambito della gestione in Service di strutture sanitarie in ambito SSN ed è presente sul territorio tramite strutture poli-ambulatoriali proprie o in partnership. Il Gruppo MLC, inoltre, è da tempo impegnato nell’individuazione e valorizzazioni delle migliori soluzioni E-Health da proporre sia nell’ambito del SSN, sia presso le proprie strutture. Consapevole di operare in un settore particolarmente sensibile ed importante come quello sanitario, si è dotato di certificati di qualità e percorsi di aggiornamento normativo e tecnico-scientifico.