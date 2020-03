A Savigliano inizia la distribuzione delle 8 mila mascherine acquistate dal Comune

I volontari della Croce Rossa hanno cominciato questa mattina il tour di distribuzione delle 8 mila mascherine acquistate dal Comune di Savigliano.

Una per ciascun nucleo famigliare, ogni mascherina è stata inserita all’intero della cassettina per la posta.

Un grande lavoro che richiederà comunque qualche giorno per far arrivare a tutte le famiglie saviglianesi questo dispositivo di sicurezza primario.

Tra ieri e oggi inoltre è arrivata la comunicazione dell’Asl in cui si annunciava che ben 5 savigllianesi in domicilio fiduciario hanno ultimato il periodo di quarantena risultando negativi: "Abbiamo bisogno di notizie come questa" è stato il commento del primo cittadino Giulio Ambroggio.