AIDO: "Distanti ma vicini" per sconfiggere il Coronavirus

Se è vero che in questi giorni molteplici sono le iniziative per portare messaggi di speranza e di sana positività nonostante il periodo di preoccupante emergenza sanitaria, A.I.D.O., Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, in azione da oltre 47 anni per preservare la vita dell'intera nazione, ha voluto, partendo da Cuneo, metter in campo decine di volontari che potessero con la loro immagine e con le loro parole essere al fianco di chi soffre, di chi vive paure e timori, di chi manifesta disagio per la salute dei propri cari e per se stesso.

"Abbiamo voluto ribadire con grande fermezza e convinzione l'assoluta necessità di stare nelle proprie abitazioni utile mezzo ed occasione per ovviare alla diffusione del contagio, cercando di esser vicini con un messaggio di speranza, fortemente convinti che grazie alla ricerca ed all'impegno dei sanitari, dei tanti sanitari che si stanno sacrificando per la salvezza della gente, alla fine andrà tutto bene e riusciremo ad uscire da una situazione oggi critica, ma che siamo certi regredirà ridando quella normalità e quotidianità di vita che tutti noi abbiamo fortemente bisogno" - dice Il Segretario AIDO Nazionale Gianfranco Vergnano a cui fa eco il Presidente AIDO Piemonte Valter Mione che aggiunge - "Sulla nostra regione partiremo a giorni con un progetto importante ed ambizioso per dare vicinanza agli anziani ed alle persone che psicologicamente sono maggiormente fragili, così come sulla "Granda" un'azione di protezione dei tanti dirigenti AIDO impegnati in azioni esterne di solidarietà sarà ben concretizzata: segnali forti e chiari per identificare ancora una volta AIDO come realtà di vita"