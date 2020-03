Bolli auto, patenti, revisioni e fogli rosa: l’Aci Cuneo comunica agli automobilisti le nuove scadenze (VIDEO)

Inizialmente prevista fino a mercoledì 25 marzo, la chiusura degli uffici centrali di piazza Europa 5 a Cuneo e di tutte le delegazioni provinciali dell’Automobile Club Cuneo è stata prorogata fino a venerdì 3 aprile compreso, salvo ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dal Governo in base all’evolversi della situazione di emergenza legata alla pandemia da Covid-19. Per continuare a fornire agli automobilisti i propri servizi da remoto, l’Automobile Club mette a disposizione alcuni recapiti. Per informazioni di carattere istituzionale è attiva la mail segreteria@acicuneo.it; per informazioni ai soci e per avere chiarimenti sulle tasse automobilistiche è possibile scrivere all’indirizzo e-mail ufficio.soci@acicuneo.it o chiamare il numero 0171/440020. Per informazioni su pratiche auto e patenti è possibile scrivere all’indirizzo e-mail pratiche.auto@acicuneo.it o contattare il numero 0171/440007. Per entrare invece in contatto con la delegazione diretta di Madonna dell’Olmo (via Bra 1/H) si può scrivere all’indirizzo delegazione@acicuneo.it o chiamare lo 0171/413227.

“Nonostante questi giorni di serrata obbligata – dichiara il direttore dell’Automobile Club Cuneo, Giuseppe De Masi – nel pieno rispetto delle misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus, pur lavorando da casa in regime di smart working, siamo costantemente in contatto con i nostri soci e con i cittadini per fornire loro tutte le informazioni legate alle nuove scadenze di patenti e revisioni e alle proroghe relative al pagamento delle tasse auto decise dalla Regione Piemonte. In questo periodo di stop forzato abbiamo lanciato gli hashtag #noirestiamoacasa e #ciprendiamocuradivoidacasa e promosso la clip video #RestaaCasa è la Strada più sicura, proprio per sensibilizzare la gente a non uscire dalle rispettive abitazioni”.