Coronavirus a Mondovì: positiva infermiera del pronto soccorso

Si registra un nuovo caso di Coronavirus a Mondovì, il primo in ambito sanitario: a essere risultata positiva, infatti, è un'infermiera del pronto soccorso dell'ospedale "Regina Montis Regalis".

Il tampone ha dato esito non negativo e per lei è subito scattato l'isolamento domiciliare, oltre alle misure previste in questi frangenti.

Non troppo distante da Mondovì, e precisamente a Ceva, nei giorni scorsi un altro esponente del mondo medico ha annunciato di aver contratto il Covid-19: si tratta del medico di famiglia Luigi Raia.