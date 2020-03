Coronavirus, altri tre casi confermati a Garessio: avevano avuto contatti con il paziente 1 del paese

Una notizia di cui Garessio avrebbe fatto volentieri a meno: ai 29 casi di Coronavirus accertati sino ad oggi (con un decesso avvenuto presso la casa di riposo "Opera Pia Garelli"), se ne aggiungono altri tre.

Come riferito dal sindaco, Ferruccio Fazio, i tre contagiati, adesso ricoverati in ospedale a Mondovì, avevano avuto contatti con il paziente 1 garessino ed erano già in isolamento domiciliare.

Salgono così a 32 i contagi totali registrati a Garessio dall'inizio dell'epidemia, mentre sono 31 quelli attuali (una donna positiva al Covid-19 e affetta da patologie pregresse è venuta a mancare).