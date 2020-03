Coronavirus, Coldiretti Cuneo: spesa e menu del contadino a casa, le consegne a domicilio funzionano

Sta riscuotendo un ottimo successo in tutta la Provincia il servizio lanciato la scorsa settimana da Coldiretti Campagna Amica per la consegna a domicilio della spesa e dei pasti, tanto che, per rispondere alla domanda crescente delle famiglie, si è ulteriormente ampliata la rete delle aziende agricole e degli agriturismi coinvolti.

Consegnare a casa prodotti agroalimentari e piatti pronti – nel rispetto delle prescrizioni vigenti in tempo di Coronavirus – risponde concretamente alle nuove esigenze di acquisto dei cittadini, che restano a casa per scongiurare il rischio del contagio da Coronavirus. Coldiretti rileva che, con il ridursi delle uscite, nelle settimane di emergenza è cresciuta del 97% la richiesta di consegne a domicilio.

Portando le eccellenze del nostro territorio direttamente sulle tavole dei cuneesi, gli agricoltori e i cuochi contadini di Campagna Amica si fanno garanti e testimonial del Made in Cuneo e del tessuto produttivo locale in un momento di grave difficoltà per la nostra economia.

Oggi sono 27 i produttori agricoli Campagna Amica con cui è possibile fare la spesa da casa. Le famiglie – spiega Coldiretti Cuneo – hanno a disposizione sull’intero territorio provinciale un ricchissimo paniere di prodotti: frutta e ortaggi freschissimi, pasta, farine, uova, latte, burro, formaggi, yogurt, carni e salumi, pesce d’acqua dolce, pane, biscotti, nocciole, confetture, composte, succhi e vini.

A ciò si aggiunge la possibilità offerta da 5 agriturismi Campagna Amica nel Cuneese, nell’Albese, nel Saluzzese, nel Monregalese e nel Cebano, di gustare, senza muoversi da casa, piatti cucinati con prodotti agricoli locali e tanta passione, quella dei cuochi contadini, nel pieno spirito della campagna #MangiaItaliano.

È sufficiente contattare telefonicamente le aziende agricole e gli agriturismi che hanno attivato il servizio – l’elenco completo è disponibile sul sito web https://cuneo.coldiretti.it – e accordare con loro le modalità di consegna, per vedersi recapitati a casa cibi a Km zero buoni e genuini.