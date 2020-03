Coronavirus, primo caso di contagio "clinicamente guarito" a Sommariva del Bosco (VIDEO)

"Oggi ho il piacere di comunicarvi una buona notizia: il nostro primo caso di contagio è clinicamente guarito, ed è ritornato nella serata di ieri presso la propria abitazione. Il secondo caso è in buona condizioni, prosegue la sua degenza in Ospedale e il suo percorso clinico rileva miglioramenti". Ad annunciarlo in un video sulla pagina social del Comune di Sommariva del Bosco è il vice sindaco, Marco Pedussia.



Pedussia pone l'attenzione ai massimi livelli e ribadisce di continuare assolutamente a stare a casa, poiché siamo nella fase cruciale dell'emergenza. "Vedo ancora qualche sommarivese in giro non so per quale esigenza. A questo proposito puntualizzo: nessun amministratore, nemmeno la Polizia Municipale ha mai risposto o comunicato che si possa uscire dal proprio Comune se non per esigenze essenziali e inderogabili. Il decreto è chiaro e prevede un inasprimento delle restrizioni qualora fosse necessario"



L'amministrazione comunale insieme all'assessore competente sta valutando alcune forme di interventi e di aiuto per venire incontro alle attività del tessuto commerciale sommarivese. In conclusione il vice sindaco rivolge un pensiero al sindaco e alla comunità di Marene (comune vicino) che stanno pagando a caro prezzo il dramma della pandemia da Coronarivus.