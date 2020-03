Coronavirus, solo consegne alimentari a domicilio nel comune di Baldissero

Seguendo una misura fondamentale del Dpcm "restare a casa" ormai nota a tutti in questa sempre più difficile lotta al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il primo cittadino di Baldissero, Michele Lusso, adotta una formula per far sì che i suoi concittadini rispettino appieno le regole governative: in collaborazione con gli ambulanti residenti in paese si effettua esclusivamente la consegna domicilio di un'ampia scelta di prodotti di genere alimentare senza costi aggiuntivi sul servizio.

"Lo scopo è che tutti baldisseresi (dai giovani, alle famiglie, agli anziani) del concentrico e delle frazioni Baroni e Aprato possano usufruire di questo servizio evitando di spostarsi il meno possibile fuori da Baldissero per andare a rifornirsi nei comuni limitrofi creando assembramenti e rischi di contagio - spiega il sindaco Michele Lusso -. Dal momento che gli ambulanti garantiscono il mantenimento costante dei prezzi dei prodotti alimentari, senza costi aggiuntivi sul servizio di consegna invito tutti i concittadini ad approfittare di questa iniziativa in modo da restare il più possibile in casa".

Nel concentrico del paese restano comunque aperte le attività: farmacia "Madonna Nera" e il tabaccaio da "Dario" che propone qualche piccolo articolo alimentare.

Tiziana Fantino