Covid-19, Coldiretti assicura: "Le consegne a domicilio funzionano, spesa e menu del contadino a casa"

Sta riscuotendo un ottimo successo in tutta la Provincia il servizio lanciato la scorsa settimana da Coldiretti Campagna Amica per la consegna a domicilio della spesa e dei pasti, tanto che, per rispondere alla domanda crescente delle famiglie, si è ulteriormente ampliata la rete delle aziende agricole e degli agriturismi coinvolti.