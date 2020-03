Covid-19: dall’ITT di Barge 1000 mascherine FFP2 donate al Comune

L’ITT Italia, azienda leader nel settore automobilistico che si occupa di produzione di pastiglie per i freni e che ha sede a Barge, ha donato al Comune 1000 mascherine FFP2 da destinare, come spiega l’Amministrazione comunale del sindaco Piera Comba, alle persone attive in prima linea nella gestione dell'emergenza epidemiologica del Covid-19.

Saranno destinate a Forze dell’ordine, medici di base, volontari, personale delle case di cura e dipendenti comunali.

Il Comune ha già provveduto a spartire la fornitura di mascherine.

50 pezzi andranno ai medici di base che operano nel territorio bargese, 200 alla sede della Croce rossa, 100 alla Casa di Riposo “Don Uberti”, altrettanti al Cottolengo di Barge e al Distaccamento Vigili del Fuoco di Barge. 50 mascherine saranno consegnate alla locale stazione dei Carabinieri e altrettante andranno al distaccamento Vigili del fuoco di Saluzzo e al gruppo di Protezione civile dell’Associazione nazionale Alpini di Barge.

“Sono profondamente grata – dice il sindaco Comba – per la generosità del gesto. Voglio rivolgere un vivissimo ringraziamento all’ITT Italia, anche a nome di tutti coloro che potranno utilizzare i preziosi dispositivi donati”.

Cento mascherine chirurgiche, donate al Comune da privati cittadini che intendono rimanere anonimi e dalla signora Hu Ting Ting, titolare di attività commerciali a Barge, sono state messe a disposizione dell’Aeop, Associazione Europea Operatori Polizia, sezione di Barge e dell’Associazione nazionale Carabinieri di Barge.

“Ci tengo inoltre a ringraziare – conclude il sindaco - il gruppo AIP Porte, Italpietre srl, la ditta Livio Perotti, l’autocarrozzeria Giovanni Caffaro, la signora Hu Ting Ting e tutti i cittadini bargesi che, in prima battuta e secondo le proprie disponibilità, si sono prontamente attivati e con grande generosità hanno già donato mascherine al Comune”.