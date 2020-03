Covid-19: primo caso anche a Castagnito, paziente ricoverato all'ospedale di Alba (VIDEO)

Il primo cittadino di Castagnito Carlo Porro, in un video pubblicato sulla pagina del sito comunale e sui social, comunica un primo caso di contagio da Covid-19: "L'Asl Cn2 ci ha segnalato un caso posititivo al Coronavirus. Il paziente si trova ora in ospedale ad Alba. Per il resto il territorio è sotto presidio dell'Asl e sotto sorveglianza da parte della Protezione Civile che fa un attento lavoro di monitoraggio".

Il sindaco Porro fa un appello ai suoi concittadini sottolineando alcuni aspetti di fondamentali:

- Non abbassare la guardia: l'emergenza non è ancora stata superata

- Restare in casa: si ammalano coloro che escono

- Purtroppo coloro che muoiono sono soli, evitare di intasare gli ospedali che sono al collasso

- Rispettare coloro che sono obbligati a svolgere il loro lavoro fuori casa

- Seguire il sito comunale di Castagnito con notizie semplici e aggiornate sulla situazione