Cuneo, emergenza Covid-19: prorogati gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza

Si è riunito anche oggi (giovedì 26 marzo) il Centro Operativo Comunale presieduto dal sindaco Federico Borgna.

Preso atto del protrarsi della situazione di emergenza anche sul territorio cittadino e affrontate - con la collaborazione di tutti i settori dell’amministrazione comunale - le criticità e le necessità che quotidianamente emergono, il Coc ha recepito la proroga dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari approvata dalla Giunta comunale.

Nell’ottica di sostenere per quanto possibile eventuali difficoltà economiche e per limitare gli spostamenti non necessari, la Giunta odierna ha infatti deliberato di rinviare i seguenti adempimenti:

. presentazione richiesta di riduzione della Tassa Rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche per rifiuti assimilati avviati al recupero e per beni ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (scadenza 31 marzo 2020): prorogata al 30 giugno 2020

. versamento della seconda rata dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (scadenza 31 marzo 2020): prorogato al 30 novembre 2020

. presentazione rendicontazione trimestrale e versamento dell’Imposta di Soggiorno (scadenza 15 aprile 2020): prorogata al 30 giugno 2020

. versamento della seconda rata del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (scadenza 30 aprile 2020): prorogato al 30 novembre 2020



Una decisione che segue la proroga al 31 agosto 2020 dei termini di rinnovo per i documenti d’identità in scadenza o scaduti, già approvata nei giorni scorsi.