"Dacci una mano oggi, ti regaliamo un piatto domani": l'iniziativa del Miramonti di Frabosa Soprana per sostenre l'ospedale di Mondovì

“Dacci una mano oggi e noi ti regaliamo un piatto domani”. È questa l'iniziativa lanciata dall’hotel e ristorante “Miramonti” di Frabosa Soprana.

Insieme all'associazione “Asso” ha aperto infatti una sottoscrizione a favore dell’ospedale di Mondovì. Un'idea originale che saprà ripagare in modo ghiotto chiunque dia una mano e doni all'ospedale di Mondovì. L'intero importo servirà per acquistare dispositivi di protezione e tutto quello che sarà necessario per continuare ad affrontare l'emergenza COVID19.

Questo il messaggio lanciato sul sito del noto locale: "Quanto vi manca la Brandade di Baccalà di Ezzelino? Dacci una mano e noi te ne regaliamo una porzione! Riceverai subito un buono per una porzione di Brandade di Baccalà OMAGGIO da venire a consumare nel nostro ristorante, appena questa tempesta sarà passata. L’importo verrà INTERAMENTE DEVOLUTO per l’acquisto di DISPOSITIVI MEDICI per gli operatori sanitari dell’OSPEDALE DI MONDOVI’ (tute, mascherine, camici, guanti, e altri materiali necessari all’emergenza sanitaria COVID19) Aiutaci e facci vedere quanto “è BUONA” la Brandade di Ezzelino!

COME FARE?

1 - INVIA UN BONIFICO PARI A 19,00 €

LA CAUSALE DEL VERSAMENTO È IL SEGUENTE:

(#DONACONGUSTO, AGGIUNGENDO IL VOSTRO COGNOME/NOME)

COORDINATE BANCARIE: BANCO ALPI MARITTIME - filiale di Mondovì Breo - intestato a ASSOCIAZIONE

AMICI DELLA SANITA’ – IBAN IT78J0845046480000000009364

2- INVIA LA DISTINTA DEL BONIFICO CON IL CODICE CRO TRAMITE EMAIL A info@miramonti.cn.it

3 - RICEVERAI UN BUONO DA POTER UTILIZZARE NEL NOSTRO RISTORANTE PER UN PORZIONE DI

BRANDADE OMAGGIO

4 - L’IMPORTO VERRÀ INTERAMENTE DEVOLUTO ALL’ASSOCIAZIONE “ASSO” (associazione amici della sanità)