Emergenza covid-19: a Cuneo la società GEA in prima linea per i servizi di “sanificazione con atomizzatore”

Sicurezza e salute, mai come oggi questo binomio diventa essenziale. E l’unico modo per rendere più sicuri i luoghi in cui vivi e lavori, soprattutto in vista di un ritorno alla normalità, è la sanificazione e disinfezione ambientale.



A Cuneo ci sono GEA e MONDO SERVIZI, società specializzate da oltre vent’anni nelle pulizie civili e industriali e nell’igiene urbana, che in questi giorni è in prima linea per rendere più sicuri i luoghi nei quali viviamo o lavoriamo: uffici, abitazioni, locali mensa, locali commerciali, ospedali e case di riposo, capannoni, magazzini, supermercati e parcheggi.



Chiamando lo 0171-601970 o 335-1269628 è possibile avere più informazioni.



Ricordiamo che il Decreto Cura Italia (Decreto legge n. 18 del 17/03/2020, art. 64), riconosce un credito d’imposta del 50% per le spese di sanificazione, fino a 20.000 euro, per quelle imprese che attuano interventi per la prevenzione dal rischio di contagio coronavirus. Le aree d’intervento vengono così suddivise:

- Sanificazione con atomizzatore di ambienti interni (uffici, androni di edifici civili e abitazioni, locali mensa, locali commerciali);

- Sanificazione con atomizzatore per ambienti interni con superfici di grandi dimensioni (capannoni, magazzini, supermercati);

- Sanificazione con atomizzatore per ambienti esterni di grandi dimensioni (parcheggi ed esterno capannoni)

“Stiamo mettendo in campo tutte le energie e le forze del nostro gruppo per riuscire a rispondere a tutte le richieste d’intervento – spiega Magno Garro – presidente della società di servizi GEA – lavoriamo senza sosta perché chi attualmente opera h24 per garantire la salute e la sicurezza di tutti noi cittadini, ad esempio nelle strutture ospedaliere o nelle sedi istituzionali, abbiano la possibilità di operare in luoghi sicuri, puliti e sanificati. Tutto il nostro personale è adeguatamente protetto e specializzato all’utilizzo di macchinari di ultima generazione. La continua ricerca di nuove tecnologie e di prodotti che garantiscano la sicurezza è il minimo che possiamo fare”.

- LA DISINFEZIONE CON ATOMIZZAZIONE

La disinfezione con atomizzazione prevede la distribuzione di detergenti sanificanti - certificati UE e registrati presso il Ministero della Sanità - con marcato effetto biostatico, virucida e biocida nei confronti di un ampio spettro di batteri gram-positivi, gram-negativi e funghi (muffe e lieviti), con appositi macchinari meccanici per l’atomizzazione.

Ogni microscopica gocciolina atomizzata, ha una carica positiva e, come un piccolo magnete, viene attratta dalla superficie garantendo la disinfezione raggiungendo anche i bordi e il retro degli oggetti. Una volta terminata la sanificazione, i locali non saranno agibili dopo al massimo 1 ora. Al termine del trattamento verrà rilasciata la certificazione di avvenuto “Servizio di Sanificazione” con tutte le schede tecniche e di sicurezza. La sanificazione è una cosa seria. Fidati dei professionisti, in gioco c’è la tua salute.

Per maggiori informazioni e preventivi: 0171-601970 o 335-1269628 o inviando una e-mail a tecnico@geacooperativa.it.

Sito internet https://www.geacooperativa.it/geacovid19.php