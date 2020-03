Garessio: Huvepharma dona all'Arpa Piemonte 2400 litri di soluzione igienizzante

Tra i tanti, a cercare di fare la propria parte è anche la Huvepharma di Garessio che - come reso noto da Confindustria Cuneo in un comunicato stampa ufficiale - ha donato all'Arpa Piemonte 2400 litri di soluzione igienizzante di propria produzione, da destinare alle sedi regionali di Cuneo, Ivrea, Alessandria, Grugliasco e Novara, con l'impegno ulteriore di consegnarne quantitativi similari nelle prossime due settimane.

“Lo stabilimento continua a produrre anche dopo l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio, perché parte del settore farmaceutico, che rientra tra i settori ritenuti strategici per il Paese – conferma intanto la direzione di Huvepharma Italia – e a tale proposito, ringrazia di cuore tutti i dipendenti dello stabilimento di Garessio, per il senso di responsabilità ed abnegazione con cui, nonostante il difficile periodo che si sta vivendo, stanno garantendo la continuità produttiva. Grazie a loro, Huvepharma Italia, nel suo piccolo, contribuisce a supportare il settore sanitario Italiano L’impegno prioritario della società è stato e continuerà ad essere quello di garantire anche in questa circostanza, innanzitutto, la salute e la sicurezza dei dipendenti, garantendo un ambiente di lavoro il più possibile salubre, nel pieno rispetto delle recenti normative (Decreto del Presidente del Consiglio e Protocollo Condiviso) allo scopo emanate. Inoltre Huvepharma Italia ha deciso di contrarre una copertura assicurativa per tutti i dipendenti, che interviene in caso di ricovero da infezione Covid-19, con l’augurio che mai nessuno debba avvalersene”.