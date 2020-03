Positiva un'infermiera di Carrù dopo il contatto con una paziente: lo annuncia la sindaca Ieriti

E' uno sfogo umanissimo quello che la prima cittadina Stefania Ieriti affida al gruppo Facebook "Sei di Carrù se...", nel quale comunica il sesto contagio del suo comune. Il più doloroso, perché riguarda una sanitaria.

“Buonasera Sindaco. Sono un’infermiera e sono risultata positiva al Covid a seguito contatto con una paziente risultata positiva. Ho un piccolo focolaio al polmone, ho iniziato la terapia e spero di tornare presto a casa!”

E' questo il messaggio che l'infermiera ha fatto arrivare alla Ieriti, informandola della sua situazione. Ed è il messaggio condiviso con i suoi concittadini, perché la battaglia è di tutti, da condividere.



"Con lei i casi positivi a Carrù salgono a sei... Ma quest’ultimo, vi confesso, ha determinato in me una tempesta di emozioni e di riflessioni! Tristezza e rabbia, paura e coraggio, freddezza e coinvolgimento! Ammalarsi sul proprio posto di lavoro, mentre si esplica la propria attività al servizio degli altri non è ammissibile! Non si può tollerare! Eppure i casi simili a questo sono tanti, troppi.... sono i nostri eroi, i nostri guerrieri i nostri angeli che con professionalità e serietà stanno espletando una vera e propria missione per il benessere e la salute di tutti. A loro e a tutte le persone che stanno combattendo questo “virus bastardo” va il nostro pensiero ed il nostro incoraggiamento per un prontissimo recupero !

Forza, Carrù vi aspetta!"