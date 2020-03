Primo decesso per CoronaVirus a Cervasca

Cari/e concittadini/e,





con grande dispiacere devo comunicarVi che purtroppo anche nel nostro Comune abbiamo avuto il primo decesso di persona contagiata da Coronavirus.

Alla famiglia va tutta la nostra vicinanza e l’abbraccio di tutta Cervasca in un momento così difficile.

Dalle situazioni negative deve scaturire la forza di andare avanti e la perdita di un cittadino ci deve fare capire di non abbassare la guardia e tenere duro.

A tutti viene richiesto un grande sforzo, ma solo con l’aiuto di tutti si riuscirà a uscire da questa situazione nel minor tempo possibile.

Ricordo ai cittadini che i funerali verranno svolti in forma privata, con benedizione del caro direttamente al cimitero, dove la popolazione non potrà partecipare in base alle regole del Decreto Ministeriale.

Sarò presente a nome di tutti voi cittadini e sono certo che per lui saremo presenti con la nostra vicinanza e il nostro cuore.

Alla sua famiglia va tutto il nostro affetto e il nostro cordoglio.





Inoltre vi aggiorno la situazione attuale nel nostro territorio comunale:





11 concittadini sono positivi al virus COVID-19;

28 sono in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva presso la residenza;

a questi vanno aggiunti quelli in isolamento volontario che non vengono comunicati ufficialmente.

Seguiranno aggiornamenti sull’evolversi della situazione epidemiologica.

Per emergenze da Coronavirus, contattare il n. 3385789826.

Il sindaco

Enzo Garnerone