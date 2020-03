Regione e sindacati: c'è l'accordo sulla cassa integrazione in deroga per 166mila lavoratori

Passi avanti nelle soluzioni per ammortizzare l'impatto economico e occupazionale dell'emergenza da Coronavirus . E' stato infatti firmato l'accordo tra Regione Piemonte e Cgil, Cisl e Uil (insieme alle parti sociali) per quanto riguarda la Cassa Integrazione in deroga. Un provvedimento che al momento coinvolge 166mila lavortori.

L’accordo garantisce a tutti i datori di lavoro e ai loro dipendenti, per i quali non sono disponibili gli ammortizzatori sociali ordinari, o che li abbiano già esauriti, di accedere alla Cassa Integrazione in deroga. Una tutela cui sono sottoposti anche lavoratori intermittenti, i somministrati, tutti gli apprendisti, i lavoratori agricoli ed anche tutti i lavoratori degli appalti anche in caso di subentro dopo il 23 febbraio di altra impresa.

Per i Lavoratori non ancora coperti la Regione Piemonte e tutte le parti sociali, come già fatto nei giorni scorsi da Cgil-Cisl e Uil, chiederanno al Governo di modificare la norma del decreto dello scorso 17 marzo, per arrivare a coprire tutti i lavoratori domestici (Colf, badanti, ecc.) e tutti i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 ed attualmente senza lavoro, che ad oggi sono ancora esclusi dai provvedimenti.



Il Decreto Interministeriale del 24 marzo assegna al Piemonte 82.506.160 euro per la Cassa in deroga. Fondi che potrebbero essere integrati dai residui della precedente gestione degli ammortizzatori in deroga, che ammontano a 5.085.987 euro.

La Cassa integrazione in deroga può essere richiesta da tutti i datori di lavoro per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle attuali normative in materia di Casa integrazione ordinaria, Fondo di integrazione salariale e il cui settore non sia dotato di specifici sistemi di ammortizzatori sociali quali i Fondi di solidarietà bilaterali per tutte le tipologie di lavoro alle dipendenze, ad eccezione dei dirigenti. I lavoratori interessati devono risultare in forza al datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio 2020.