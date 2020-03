Santo Stefano Belbo, in paese ancora due casi di contagio

C’è un nuovo aggiornamento circa i casi di persone contagiate dal coronavirus in quel di Santo Stefano Belbo.

Nella giornata di lunedì il vicesindaco vicario Laura Capra aveva informato la popolazione del decesso di un residente affetto da Covid-19, spirato all’ospedale "San Lazzaro" di Alba .

Nella giornata di ieri, mercoledì, lo stesso amministratore aveva invece riferito di due nuovi casi di contagio, persone che "si trovano a casa in isolamento obbligatorio e sono in discrete condizioni di salute". Il conteggio delle persone toccate dall’infezione in paese sale quindi a dieci, tra le quali il paziente purtroppo deceduto.



"Vi ricordiamo che i nominativi delle persone contagiate non possono in alcun modo essere diffusi", ha informato ancora l’avvocato Capra, ribadendo che "gli inviti a stare a casa saranno trasformati in controlli più ferrei. Chiunque verrà sorpreso fuori dalla propria abitazione senza una comprovata esigenza prevista dalla legge, sarà sanzionato". Dopodiché il vicesindaco ha ricordato che la Protezione Civile ha messo a disposizione delle persone anziane e dei soggetti più fragili la consegna a domicilio della spesa e dei farmaci.



Il Municipio informa anche i cittadini che questa sera, giovedì 26 marzo, saranno effettuate operazioni di disinfezione antibatterica sulle strade del territorio comunale, comprese le frazioni di Camo e Valdivilla. L’invito, per un'ottimale e completa riuscita del lavoro, è quello di rimuovere tutti i mezzi parcheggiati lungo le vie e le piazze, soprattutto vicino ai marciapiedi.