Anche Ceresole d’Alba distribuirà mascherine alle famiglie del paese

C’è anche il Comune di Ceresole d’Alba tra quelli che, anche nella nostra zona, si stanno impegnando nella fornitura alle famiglie di mascherine di protezione, da utilizzare quando ci si reca a fare le commissioni o la spesa.

Nei prossimi giorni, grazie anche alla collaborazione della Protezione civile, il Municipio ne recapiterà una – confezionata in una busta – nella buca delle lettere di ogni famiglia. La mascherina a doppio strato potrà essere lavata più volte, per consentirne il riutilizzo. Per questioni di igiene è consigliabile che a indossarla sia sempre la stessa persona.

L'Amministrazione comunale insiste nuovamente nel ricordare che "il momento particolare richiede una drastica variazione delle nostre abitudini di vita: evitiamo allo stretto indispensabile i contatti esterni limitandoci alle commissioni indispensabili per gli alimentari e i farmaci. Andiamo a fare la spesa da soli, con la minor frequenza possibile evitando di andare tutti i giorni e evitando raggruppamenti di persone nel piazzale antistante il supermercato o all’ingresso degli esercizi commerciali. Indossiamo la mascherina e i guanti. Evitiamo anche le passeggiate a piedi o in bicicletta perché non sono necessarie".