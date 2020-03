“Bellezze alla finestra”: raccontateci quello che vedete ogni giorno inviando una foto per il nostro contest

Siamo tutti in casa e questa non è una novità, ma nulla ci viete di affacciarci alla finestra o uscire sul balcone e osservare cosa ci circonda.

Che sia uno splendido panorama o che sia uno di quelli che hanno bisogno di maggiore immaginazione, ognuno ha la sua bellezza. Il mondo fuori da casa rimanendo in casa, questo è l'obiettivo di “bellezze alla finestra” il contest a cui vi invitiamo a partecipare condividendo le immagini che vedete tutti i giorni, tutto il giorno, ai tempi del Coronavirus. Ecco come partecipare



Regolamento:

- Scatta una foto di taglio ORIZZONTALE dalla tua finestra o dal balcone

- Indica il tuo nome, da dove ci scrivi e dove è stata scattata la foto

- Il contest avrà inizio alle ore 07.00 di oggi, 27 marzo, fino alle ore 20.00 di domenica 29. Dopo questa data non saranno conteggiati i voti.



- Parteciperanno al contest le nostre seguenti testate. Ecco le relative mail a cui inviare le foto, suddivise per zona:

- Sanremonews e Imperianews: direttore@sanremonews.it

- Savonanews: direttore@savonanews.it

- La Voce di Genova: direttore@lavocedigenova.it

- Targato Cuneo: direttore@targatocn.it

- La Voce di Alba: direttore@lavocedialba.it

- La voce di Asti: direttore@lavocediasti.it

- Torino Oggi: direttore@torinoggi.it

- Varese Noi: redazione@varesenoi.it



La partecipazione al contest è GRATUITA e aperta a tutte le fasce d' età e le foto ricevute verranno pubblicate sulle pagine facebook dei nostri giornali. Ogni giornale partecipante creerà la propria gallery e la foto più votata vincerà. Cosa? La copertina facebook per tutto il giorno 30 marzo.



Saranno gli utenti a premiare la foto più bella, attraverso il classico LIKE. Il contest sarà svolto simultaneamente sulle nostre testate di Sanremonews, Imperianews, Savonanews, LaVoce di Genova, Targato CN, La Voce di Alba, La Voce di Asti, Torino Oggi e Varese Noi e ogni redazione decreterà un vincitore.



Trattasi di contest e non di concorso a premi secondo la normativa specifica in quanto la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività.

Non verranno prese in considerazione le immagini inviate in modi non previsti dal regolamento.